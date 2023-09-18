МИД Азербайджана выступил с заявлением

Подрыв на мине, произошедший на территории Ходжавендского района, еще раз показывает, что главной целью так называемого режима Армении и самой Армении, которая грубо нарушает пункт 4 трехстороннего заявления, не выводит с территории Азербайджана армянские вооруженные силы, продолжает военную деятельность и установку мин, является эскалация военной напряженности в регионе, терроризм, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Наряду с этим целью этих провокаций является создание препятствий для масштабных восстановительных и строительных работ, проводимых в постконфликтный период, для гражданского населения, осуществляющего деятельность на этих территориях, а также для возвращения мирного проживания вынужденных переселенцев», - говорится в заявлении.