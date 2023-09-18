Данная акция, охватившая Баку, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Сумгаит, Нефтчалу, Ленкорань и Астару, была проведена в преддверии Международного дня очистки побережья, который ежегодно отмечается по всему миру 17 сентября.

Сотрудники компании McDonald’s Azərbaycan приняли участие в очередной акции по очистке побережья «Защитим Каспий» (Xəzəri Qoruyaq), которая прошла в Азербайджане 16 сентября.

Напомним, что в прошлом году компания McDonald’s Azərbaycan организовала подобную акцию в поселке Дюбенди, в этом же году очистка была проведена на пляже в поселке Бильгя.

В ходе очистки берега, в которой приняло участие более 1500 волонтеров, была очищена территория площадью около 11 гектаров, с которой собрали более 5 тонн мусора и бытовых отходов.

Для участников организовали транспорт, питание, им были розданы специальные цветные пакеты для сортировки мусора, чистящие средства и необходимое снаряжение.

В этом году проект инициирован компанией Coca-Cola и организован Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также платформой ECO Hub при поддержке различных частных компаний и государственных учреждений, таких как McDonald’s Azərbaycan, Paşa Bank, Carlsberg Azerbaijan, Bakcell и SOCAR Trading.

Акция «Защитим Каспий» проводится в Азербайджане вот уже 13 лет и вносит значительный вклад не только в очистку прибрежных районов и сбор бытовых отходов, но и играет важную роль в просвещении общественности в вопросах экологии.

Всего за годы ее проведения в нашей стране было очищено более 66 гектаров территории, собрано более 50 тонн мусора и бытовых отходов, задействовано около 8500 волонтеров и более 50 организаций-партнеров.

Отметим, что Международный день очистки побережья, который вот уже более 30 лет отмечается более чем в 100 странах мира, является крупнейшим волонтерским движением на Земле, направленным на очистку берегов водоемов от мусора.

Собранные на очищенных территориях отходы регистрируются, после чего данная информация передается в международную организацию Ocean Conservancy.

Эти данные, в свою очередь, отражаются в международных отчетах по очистке мировых водоемов.

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