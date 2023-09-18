19 сентября примерно в 11:45 позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского района Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, были подвергнуты обстрелу со стороны подразделений вооруженных сил Армении из минометов и стрелкового оружия различного калибра, сообщили в Минобороны Азербайджана.

В результате двое военнослужащих азербайджанской армии получили ранения. Пострадавшим военнослужащим была немедленно оказана первая медицинская помощь. Азербайджанскими подразделениями были предприняты ответные меры.