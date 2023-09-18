Агдам под интенсивным обстрелом обновлено 14:15
Подразделения вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ведут интенсивный огонь из различных видов вооружений по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Агдамского района, сообщили в Минобороны.
*** 13:41
Подразделения вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ведут огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Агдамского района, сообщили в Минобороны.
В указанном направлении принимаются ответные меры.