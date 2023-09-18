Единственным путем достижения мира и стабильности в регионе является безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабах ского региона Азербайджана и роспуск так называемого режима, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана о мерах противодействия провокациям незаконных вооруженных формирований Армении в Карабах е.

«Целью принимаемых мер являются исключительно незаконные армянские воинские формирования и военная инфраструктура», - говорится в комментарии МИД Азербайджана по антитеррористическим мероприятиям локального характера, проводимым ВС Азербайджана в Карабахском регионе страны.

МИД подчеркивает, что Баку неоднократно заявлял, что вопреки положениям Трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, из Карабаха до сих пор не выведены ВС Армении и их присутствие представляет собой серьезную угрозу региональному миру и стабильности.

«Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуск самопровозглашенного режима», - указывает МИД.

Ведомство подчеркивает, что азербайджанские военные не наносят ударов по гражданскому населению. МИД также призвал местное армянское гражданское население «держаться подальше от военных объектов».