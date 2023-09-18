МИД РФ: Россия контактирует с Азербайджаном видео
Россия ведет контакты с Азербайджаном, по его итогам выпустим соответствующее заявление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сейчас у нас идут контакты, в том числе с азербайджанской стороной. ...Думаю, что в ближайшее время по итогам состоявшихся контактов будет сделано соответствующее заявление по линии Министерства иностранных дел», - сказала российский дипломат.
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