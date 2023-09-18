Азербайджан уничтожил армянскую бригаду видео
В сети распространяется видеозапись уничтожения 4-ой стрелковой бригады ВС Армении вблизи дороги Ханкенди – Ходжалы.
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В сети распространяется видеозапись уничтожения 4-ой стрелковой бригады ВС Армении вблизи дороги Ханкенди – Ходжалы.
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