Турецкая оппозиция поддержала Азербайджан

В заявлении Зорлу говорится, что в течение некоторого времени продолжались провокации со стороны Армении в Ханкенди и попытки создать новую ситуацию, а сегодня был открыт огонь по азербайджанским позициям.

«В ответ на это Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий против вооруженных сепаратистов в Карабахе с целью обеспечения своей территориальной целостности и выполнения положений Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года», – говорится в сообщении.

Зорлу выразил надежду на успешное завершение этих мероприятий, направленных на обеспечение территориальной целостности Азербайджана после его победы во Второй Карабахской войне.

Он отметил, что все обязательства, включая открытие Зангезурского коридора, должны быть выполнены для обеспечения мира и стабильности в регионе.

«От имени нашей партии мы поддерживаем Азербайджан в его справедливой борьбе», – заключил пресс-секретарь партии.