Яшар Гюлер: Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном

19 сентября состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, сообщает Минобороны Азербайджана.

Закир Гасанов проинформировал своего коллегу о локальных антитеррористических мероприятиях в Карабахском регионе Азербайджана.

Яшар Гюлер заявил, что Турция сегодня, как и всегда, рядом с Азербайджаном.