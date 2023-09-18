Яшар Гюлер: Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном
19 сентября состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, сообщает Минобороны Азербайджана.
Закир Гасанов проинформировал своего коллегу о локальных антитеррористических мероприятиях в Карабахском регионе Азербайджана.
Яшар Гюлер заявил, что Турция сегодня, как и всегда, рядом с Азербайджаном.
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