Помощник Алиева назвал цель азербайджанской армии в Карабахе
Азербайджан проводит в Карабахском регионе страны антитеррористические мероприятия локального характера с целью нейтрализации военной инфраструктуры армянских военных, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Цель (антитеррористических мероприятий локального характера) заключается в нейтрализации военной инфраструктуры», - заявил Гаджиев изданию Politico.