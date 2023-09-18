Минобороны Азербайджана опровергает
Распространяемая в армянском сегменте соцсетей информация об обстреле гражданских объектов подразделениями азербайджанской армии является совершенно ложной и носит характер дезинформации, сообщили в Минобороны Азербайджана.
«Еще раз заявляем, что азербайджанские подразделения не обстреливают гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, а поражают исключительно легитимные военные цели с применением высокоточного оружия», - подчеркнули в ведомстве.