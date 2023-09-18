Главы Генштабов Азербайджана и Турции созвонились
19 сентября состоялся телефонный разговор между первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Метином Гюраком.
Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены антитеррористические мероприятия локального характера, проводимые в Карабахском регионе Азербайджана.
Было подчеркнуто, что Турция, как всегда, рядом с Азербайджаном.