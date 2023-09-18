Азербайджан уничтожил очередной военный объект в Карабахе видео; все еще актуально
Азербайджанская армия уничтожила вторую по счету радиолокационную станцию в Карабахе, сообщили в Минобороны.
«Точным огнем была уничтожена радиолокационная станция (РЛС) P-18, принадлежащая соединениям Вооруженных сил Армении, на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, в направлении Ходжавендского района», - отметили в ведомстве.
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