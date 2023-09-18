А тем временем Шойгу прилетел в Иран

Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла во вторник в Тегеран для переговоров с военным руководством Исламской Республики Иран, сообщает Министерство обороны РФ.

«В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики», - сказано в сообщении.

Этот визит, как информирует ведомство, «будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами».

У главного здания Генштаба вооруженных сил ИРИ состоялась церемония официальной встречи российской делегации. Министра обороны РФ приветствовал начальник иранского Генштаба Мохаммад Багери, сказано в сообщении.