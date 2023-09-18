Заместитель начальника пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев заявил, что в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями, проводимыми азербайджанской армией в Карабахском регионе, на всей территории Азербайджана личный состав Министерства внутренних дел перешел на усиленный режим работы.

По его словам, всему личному составу МВД дано указание принять решительные меры в связи с возможными провокациями, угрозами, любыми правонарушениями в азербайджанском обществе.

МВД Азербайджана также призывает граждан воздерживаться от распространения дезинформации об антитеррористических мероприятиях в Карабахском регионе.

Руководитель пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС) Автандил Аббасов заявил, что в настоящее время оперативная обстановка по всей протяженности государственной границы находится под полным контролем азербайджанских подразделений: "В ответ на любые провокационные действия будут незамедлительно приняты адекватные и жесткие меры".

Старший прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Кянан Зейналов, в свою очередь заявил, что личность причастных к теракту в Ходжавендском районе будет установлена, виновные будут привлечены к ответственности.