Армяне обстреляли Шушу, погиб мирный житель
19 сентября инженер жилищно-коммунальной и ремонтной службы Управления государственного заповедника города Шуша Видади Фархадов (1967 г.р.) погиб от осколочного ранения в результате обстрела города из тяжелого вооружения, в том числе минометов, сообщили в Генпрокуратуре.
По факту Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана, продолжается следствие.
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