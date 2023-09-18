Хикмет Гаджиев: Распустить и разоружить!
Незаконный сепаратистский марионеточный режим должен самораспуститься, а армянские вооруженные силы, дислоцированные в Карабахском регионе Азербайджана, – разоружены, написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Азербайджан применяет высокоточные боеприпасы против законных военных целей и всеми средствами избегает сопутствующего ущерба гражданскому населению. Права и безопасность гражданских лиц армянского происхождения в Карабахском регионе Азербайджана будут обеспечиваться в соответствии с Конституцией и международными обязательствами Азербайджана. Распустить и разоружить!» – написал Гаджиев.