ЧМ по борьбе: Азербайджан в финале и в схватке за бронзу
В Белграде продолжается чемпионат мира по борьбе, на котором, помимо медалей, разыгрываются лицензии на Олимпиаду-2024 в Париж.
Сегодня в 20:00 по бакинскому времени начнется финальный блок, в рамках которого представитель Азербайджана Магомедхан Магомедов (97 кг) поборется в финале с Ахмедом Тажудиновым, выступающим за Бахрейн.
Стоит сказать, что Тажудинов на пути к финалу победил таких знаменитых борцов, как американец Кайл Снайдер и россиянин Абдулрашид Садулаев.
Магомедхан Магомедов уже обеспечил себе олимпийскую лицензию. В вольной борьбе это единственная путевка Азербайджана в Париж, завоеванная на чемпионате мира в Белграде. В пяти других олимпийских весах азербайджанские вольники не смогли попасть в пятерку лучших.
Также стоит напомнить, что Осман Нурмагомедов в неолимпийском весе до 92 кг стал серебряным призером.
В женских соревнованиях сегодня за бронзу поборется представительница Азербайджана Алена Колесник (59 кг). Проиграв вчера китаянке в четвертьфинале, Алена перебралась в утешительный турнир и сегодня победила там венгерку Тамару Доллак – 10:0. В бронзовом поединке ее ждет американка Дженнифер Пейдж Роджерс.
Также сегодня вступили в борьбу еще три азербайджанские спортсменки, две из которых борются в том числе и за олимпийские лицензии.
В весе до 50 кг наша знаменитая спортсменка Мария Стадник в 1/16 финала победила кубинку Юснейлис Гузман Лопес (7:2). В 1/8 финала Стадник победила россиянку Полину Лукину (12:1) и вышла в четвертьфинал, где уступила американке Саре Хильдебрандт – 3:14.
Жаля Алиева (57 кг) победила в 1/16 финала колумбийку Андреа Гонсалес (7:2), а в 1/8 финала досрочно взяла верх над мексиканской спортсменкой Альмой Валенсия. Увы, в четвертьфинале Жаля проиграла американке Хелен Марулис – 3:8.
Если обидчицы азербайджанских спортсменок выйдут в финал, то Стадник и Алиева получат шанс побороться за бронзу и олимпийские лицензии.
Биргюль Солтанова в неолимпийском весе до 65 кг досрочно проиграла в 1/8 финала турчанке Кадрийе Аксой.