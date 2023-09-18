ЧМ по борьбе: Азербайджан в финале и в схватке за бронзу

Отдел спорта 17:47

В Белграде продолжается чемпионат мира по борьбе, на котором, помимо медалей, разыгрываются лицензии на Олимпиаду-2024 в Париж. Сегодня в 20:00 по бакинскому времени начнется финальный блок, в рамках которого представитель Азербайджана Магомедхан Магомедов (97 кг) поборется в финале с Ахмедом Тажудиновым, выступающим за Бахрейн.

Стоит сказать, что Тажудинов на пути к финалу победил таких знаменитых борцов, как американец Кайл Снайдер и россиянин Абдулрашид Садулаев. Магомедхан Магомедов уже обеспечил себе олимпийскую лицензию. В вольной борьбе это единственная путевка Азербайджана в Париж, завоеванная на чемпионате мира в Белграде. В пяти других олимпийских весах азербайджанские вольники не смогли попасть в пятерку лучших. Также стоит напомнить, что Осман Нурмагомедов в неолимпийском весе до 92 кг стал серебряным призером. В женских соревнованиях сегодня за бронзу поборется представительница Азербайджана Алена Колесник (59 кг). Проиграв вчера китаянке в четвертьфинале, Алена перебралась в утешительный турнир и сегодня победила там венгерку Тамару Доллак – 10:0. В бронзовом поединке ее ждет американка Дженнифер Пейдж Роджерс.

Также сегодня вступили в борьбу еще три азербайджанские спортсменки, две из которых борются в том числе и за олимпийские лицензии. В весе до 50 кг наша знаменитая спортсменка Мария Стадник в 1/16 финала победила кубинку Юснейлис Гузман Лопес (7:2). В 1/8 финала Стадник победила россиянку Полину Лукину (12:1) и вышла в четвертьфинал, где уступила американке Саре Хильдебрандт – 3:14.