Помощник президента: Задачи антитеррористических мероприятий в Карабахе близки к выполнению
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев высказался о ходе выполнения задач антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.
Гаджиев в эфире турецкого телеканала TRT сказал, что основные задачи антитеррористических мероприятий близки к выполнению.
«Определенные нами ранее военные цели уже нейтрализованы. И далее, как было запланировано, мероприятия продолжатся точечно, в более ограниченном масштабе», - сообщил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева.