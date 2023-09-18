Азербайджан возразил Боррелю

Выражаем сожаление по поводу заявления Европейского союза, которое намеренно искажает причины недавней военной эскалации и действий Азербайджана по пресечению незаконных военных действий, предпринимаемых Вооруженными силами Армении как против гражданского населения, так и против военнослужащих Азербайджана на его суверенных территориях. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на заявление Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля об антитеррористических мероприятий, проводимых Азербайджаном в Карабах е.

"В результате крупномасштабных военных провокаций и терактов со стороны незаконных вооруженных формирований Армении за один только день двое гражданских лиц и четверо военнослужащих Азербайджана погибли в результате взрыва мины вследствие диверсионных действий армянских сил. Более того, в результате минометных обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

Для предотвращения дальнейших возможных крупномасштабных провокаций со стороны Вооруженных сил Армении Азербайджаном были предприняты контртеррористические меры. Любое военное присутствие на суверенных территориях Азербайджана в нарушение международного права является серьезной угрозой региональному миру и безопасности, и сегодняшние действия Азербайджана направлены на расформирование этих незаконных сил и роспуск марионеточного режима.

Азербайджан не нападает на мирных армянских жителей, и любые претензии на этот счет беспочвенны и неприемлемы. Азербайджан полностью привержен защите всех своих жителей, в том числе армянской национальности, и восстановлению конституционного строя на всей территории страны", — говорится в заявлении министерства.