МИД осудил заявление Франции
Министерство иностранных дел Азербайджана осудило заявление МИД Франции, касающееся антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых Баку в Карабахском регионе страны против армянских вооруженных формирований. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
«Мы решительно отвергаем и осуждаем заявление МИД Франции. (…) Рассматриваем сегодняшнее заявление Франции, как поддержку остатков армянских оккупантов», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.
МИД подчеркивает, что «исламофобская и антиазербайджанская политика Франции и ее неприемлемое вмешательство во внутренние дела Азербайджана показывают, что чем дальше Париж будет от региона, тем будет лучше для Южного Кавказа».