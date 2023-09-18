Италия: «Азербайджан - наш важный партнер»

В Нью-Йорке состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Италии Антонио Таяни. Об этом итальянский министр написал в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Глава МИД Италии рассказал, что на фоне продолжающейся напряженности в регионе решил встретиться в Нью-Йорке с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Я подчеркнул необходимость диалога и сдержанности для поиска дипломатического решения в Карабахе. Азербайджан - наш важный партнер. Мы также вместе боремся с такой проблемой, как торговля людьми", — отмечает Таяни.

Напомним, что 18 сентября делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым отправилась в Нью-Йорк, США, для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.