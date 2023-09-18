Генпрокуратура обратилась к представителям СМИ и пользователям соцсетей
Во время антитеррористических мероприятий, проводимых на основании закона Азербайджанской Республики «О борьбе с терроризмом», общественность информируется о террористических актах в форме и объеме установленных руководителем оперативного штаба или ответственным за связи с общественностью представителем оперативного штаба.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, не допускается распространение следующей информации:
- о тактике и технических средствах ведения антитеррористических операций;
- сведений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей в зоне проведения антитеррористических мероприятий или за пределами данной зоны, и препятствующих проведению антитеррористических мероприятий;
- сведений, оправдывающих терроризм или служащих его пропаганде;
- о лицах, участвующих в антитеррористических операциях, а также содействующих проведению данных мероприятий.
За размещение в информационных интернет-ресурсах запрещенных для распространения сведений о террористических актах, а также антитеррористических мероприятиях, что считается административным проступком: (статья 388-1 Кодекса об административных проступках), физические лица наказываются административным штрафом в размере от 500 до 1000 манатов, должностные лица от 1000 манатов до 1500 манатов или же применяется административный арест сроком до 1 месяца, а юридические лица подвергаются штрафу в размере от 1500 до 2000 манатов.