Заявление МИД Турции о ситуации в Карабахе

В Карабах ском регионе Азербайджана, где находятся армянские незаконные вооруженные формирования, долгое время проводились вооруженные нападения и провокации против представителей азербайджанской армии и сотрудников службы безопасности. В ответ на это сегодня, 19 сентября, армия Азербайджана начала антитеррористические мероприятия. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

В течение примерно трех лет после окончания Второй карабахской войны Азербайджан постоянно выражал свои обоснованные и легитимные опасения относительно ситуации в регионе. В результате нерешенности этих проблем Азербайджан был вынужден принимать необходимые меры на своей суверенной территории, отмечается в заявлении.

"Верим, что тщательно проводимый процесс переговоров между Азербайджаном и Арменией должен продолжаться с акцентом на результаты. Это единственный путь к установлению мира, безопасности, процветания и долгосрочной стабильности в регионе", — говорится в сообщении МИД Турции.