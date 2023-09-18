19 сентября Министерство обороны Азербайджана провело брифинг для представителей СМИ. Глава пресс-службы полковник Анар Эйвазов заявил об успешном продолжении антитеррористических мероприятияй, проводимых Вооруженными силами Азербайджана в Карабахском регионе.

Эйвазов сообщил, что подразделения ВС Азербайджана нейтрализуют только законные военные цели.

"Распространенная на некоторых армянских социальных сетях информация об обстреле азербайджанскими подразделениями гражданских объектов является провокацией и дезинформацией.

Целью здесь является нанести ущерб имиджу нашей армии и создать неправильное представление о местных антитеррористических мерах в международном сообществе. Из видеороликов, которые мы опубликовали на официальном сайте и в социальных сетях Минобороны, также видно, что наши подразделения наносят удары только по законным военным объектам", — заявил полковник Анар Эйвазов.

Мы призываем членов армянских вооруженных формирований, находящихся в Карабахском экономическом районе Азербайджана, сложить оружие и сдаться, сообщил представитель Минобороны на брифинге.