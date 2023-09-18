21:31

Полиция Армении начала применять спецсредства, в том числе шумовые гранаты, против протестующих, которые собрались у здания Кабмина с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Акцию транслируют местные порталы. Столкновения продолжаются, на кадрах видно, как один протестующий потерял сознание.

*** 21:23



У посольства России в Ереване также проходит протест. Там протестующие заблокировали сотрудников диппредставительства в здании, пишет ТАСС со ссылкой на источник. «Здание посольства заблокировали. Перед зданием у главного входа много демонстрантов. Задний вход тоже заблокирован, но сколько людей с той стороны непонятно», — сказал собеседник агентства. Из распространившихся в Telegram-каналах видеокадров видно, как в Ереване звучат антироссийские лозунги и оскорбления в адрес президента России Владимира Путина.

*** 20:56 Столкновения между стражами порядка и протестующими вспыхнули у здания Кабинета министров Армении. Об этом сообщают армянские СМИ.