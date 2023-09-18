Протесты в Ереване обновлено 21:31; видео
Полиция Армении начала применять спецсредства, в том числе шумовые гранаты, против протестующих, которые собрались у здания Кабмина с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Акцию транслируют местные порталы.
Столкновения продолжаются, на кадрах видно, как один протестующий потерял сознание.
*** 21:23
У посольства России в Ереване также проходит протест. Там протестующие заблокировали сотрудников диппредставительства в здании, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«Здание посольства заблокировали. Перед зданием у главного входа много демонстрантов. Задний вход тоже заблокирован, но сколько людей с той стороны непонятно», — сказал собеседник агентства.
Из распространившихся в Telegram-каналах видеокадров видно, как в Ереване звучат антироссийские лозунги и оскорбления в адрес президента России Владимира Путина.
*** 20:56
Столкновения между стражами порядка и протестующими вспыхнули у здания Кабинета министров Армении. Об этом сообщают армянские СМИ.
Участники акции протеста скандируют призывы к отставке премьер-министра Никола Пашиняна.
Протестующие пытаются прорваться в здание правительства. По информации СМИ, армянский премьер в настоящее время там отсутствует.
Армянские СМИ пишут, что прозвучал хлопок. Судя по всему, полиция применила шумовые гранаты.