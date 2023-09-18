«Мы ожидаем, что Армения выполнит свои обещания, в первую очередь по открытию Зангезурского коридора. Как уже признали все, Карабах — это азербайджанская территория. Любое насаждение другого статуса никогда не будет принято». Как передают турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Карабах - это территория Азербайджана. Это теперь признают все. И навязывание иного статуса для нее мы не приемлем. Мы поддерживаем шаги, предпринимаемые Азербайджаном, и идем вместе под лозунгом «Одна нация - два государства», защищая свою территориальную целостность», - сказал Эрдоган, добавив, что «Армения не смогла воспользоваться исторической возможностью» в Карабахе.