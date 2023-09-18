Гражданские лица и объекты не являются целями заявление минобороны; видео
Информация о якобы обстреле Вооруженными силами Азербайджана гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, которая тиражируется в армянских аккаунтах в социальных сетях, носит дезинформационный характер, сообщает Минобороны Азербайджана.
"Как мы неоднократно отмечали, гражданские лица и гражданские объекты не становятся целями со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Нейтрализуются только легитимные военные цели", — говорится в сообщении военного ведомства.
Минобороны представило соответствующие видеофакты.