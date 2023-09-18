Служба безопасности Армении об угрозе массовых беспорядков
Служба национальной безопасности Армении предупредила об угрозе массовых беспорядков в стране.
В официальном заявлении СНБ заявлено: "В настоящее время в Республике Армения существуют реальные угрозы организации и осуществления массовых беспорядков. Призываем граждан не поддаваться провокациям и проявлять высокую гражданскую ответственность, отказаться от призывов применения насилия".
Ведомство подчеркнуло готовность применять "законные меры" для обеспечения стабильности.
МВД Армении также призвало к сдержанности.
Как сообщалось, обстановка у здания правительства Армении в центре Еревана вечером во вторник накалилась. Между требующими отставки премьера Никола Пашиняна демонстрантами и полицией произошли столкновения. Полиция стала применять светошумовые гранаты. В результате действий силовиков есть пострадавшие.