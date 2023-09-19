Иран: Карабах — часть Азербайджана

Иран считает Карабах частью Азербайджана. И это принципиальная позиция ИРИ. Об этом заявил официальный представитель ведомства Насер Канаани, передают местные СМИ.

«Все вопросы, в том числе права и безопасность его жителей должны быть решены в этих рамках и через переговоры должны быть урегулированы», — заявил представитель МИД ИРИ Нассер Канаани.

Он еще раз подчеркнул роль стран региона в содействии разрешению споров мирным путем и также отметил «готовность Исламской Республики Иран провести встречу в формате «3+3».