Последнее предупреждение Азербайджана

Министерство обороны Азербайджанской Республики еще раз призывает Вооруженные силы Армении, расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, сложить оружие и сдаться. В этом случае антитеррористические меры будут остановлены. Об этом говорится в заявлении Минобороны.

«Мы находимся в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, и с нашей стороны создаются все условия для выполнения им своих обязанностей», — сообщило азербайджанское военное ведомство.