Еще одна жертва армянской агрессии

19 сентября оператор экскаватора одной из компаний, осуществляющих восстановительные работы в Агдамском районе, Мехман Гасанов (1992 года рождения) получил множество осколочных ранений при обстреле из крупнокалиберного оружия, включая минометы, совершенного незаконными армянскими формированиями в Карабахском регионе Азербайджана. Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

В связи с этим фактом Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям УК 29, 120.2.11, 29, 120.2.12, 279.3 и другим.