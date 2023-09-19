Байрамов встретился с генсеком Совета Европы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел в Нью-Йорке встречу с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

На встрече Байрамов отметил важность сотрудничества Азербайджана и СЕ. Стороны подчеркнули значимость реализации различных программ в приоритетных для обеих сторон направлениях.

Министр подробно проинформировал собеседницу о военно-политических провокациях, осуществляемых Арменией и созданным ею незаконным режимом. Он сообщил, что основной целью проводимых в настоящее время антитеррористических мероприятий является разоружение незаконных армянских вооруженных сил и роспуск вымышленного режима. Было подчеркнуто, что Азербайджан не целится в гражданское население и объекты.

Было отмечено, что заявления касательно Лачинской дороги являются политической манипуляцией. Байрамов добавил, что, несмотря на информирование Азербайджаном международных организаций и партнеров о текущей ситуации, имеет место односторонний, предвзятый подход, не отражающий реального положения дел.