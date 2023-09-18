Байрамов рассказал советнику Блинкена о последних событиях

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

На встрече обсуждались последние события в регионе и меры, принятые в ответ на провокации армянских вооруженных сил, незаконно дислоцированных в Карабахском регионе Азербайджана.