Байрамов рассказал советнику Блинкена о последних событиях
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает МИД Азербайджана.
На встрече обсуждались последние события в регионе и меры, принятые в ответ на провокации армянских вооруженных сил, незаконно дислоцированных в Карабахском регионе Азербайджана.
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