Минобороны опровергает информацию об обстреле колонны РМК

Информация, распространяемая в некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях о якобы обстреле азербайджанскими вооруженными силами колонны, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, не соответствует действительности. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем такие необоснованные утверждения", — отметили в ведомстве.