Минобороны опровергает информацию об обстреле колонны РМК
Информация, распространяемая в некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях о якобы обстреле азербайджанскими вооруженными силами колонны, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, не соответствует действительности. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем такие необоснованные утверждения", — отметили в ведомстве.
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