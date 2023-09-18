Гаджиев: Азербайджан стремится к мирной реинтеграции армян Карабаха

Намерением Азербайджана является освобождение армянских жителей Карабах а от режима хунты и марионеточного режима, заложниками которого они являются. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera рассказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Целью Азербайджана является разоружение военных формирований и роспуск незаконной политической системы на территориях Азербайджана. Это даст шансы на мирную реинтеграцию армян Карабаха", - сказал он.

Гаджиев заявил о сохранении армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, несмотря на ранее заключенное Трехстороннее соглашение: "Они представляют вызов безопасности. Азербайджан приглашал представителей карабахских армян для диалога в Баку, однако они сохраняют статус "серой зоны".

Помощник президента подчеркнул, что армянские формирования устанавливают мины, которые стали причиной гибели мирных жителей. В связи с этим были начаты антитеррористические мероприятия в регионе.

Гаджиев также отметил: "Азербайджан никоим образом не берет на прицел мирных жителей. Поэтому мы призвали гражданское население на местах держаться подальше от военных объектов и не поддерживать формирования вооруженных сил Армении".