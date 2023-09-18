Леонид Слуцкий: Карабах – это внутреннее дело Азербайджана
"Хотел бы отдельно обратить внимание на известное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное в Праге, о готовности признать суверенитет Азербайджанской Республики вместе с территорией Нагорного Карабаха на общей площади 86,6 тысяч квадратных километров. То есть фактически еще почти год назад Пашинян расписался в том, что Карабах – это Азербайджан и сам потом неоднократно это повторял, в том числе и в интервью западным СМИ». Об этом заявил лидер Либерально-демократической партии России, председатель Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.
По словам российского политика, такая позиция нынешнего армянского руководства, по сути, может дать Баку основания трактовать ситуацию в Нагорном Карахабе как внутриазербайджанский конфликт".