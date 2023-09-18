Заявление Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана опровергает очередную лживую информацию, распространяемую в армянском сегменте соцсетей.
«Размещенная на некоторых аккаунтах в армянском сегменте социальных медиа информация о якобы обстреле машины скорой медицинской помощи Вооруженными Силами Азербайджана является ложной. Категорически опровергаем данную информацию, распространяемую в целях формирования неправильного мнения у международного сообщества», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
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