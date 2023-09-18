Антитеррористические мероприятия в Карабахе успешно продолжаются Заявление Минобороны Азербайджана; видео

Локальные антитеррористические мероприятия, проводимые с 19 сентября Вооруженными силами Азербайджанской Республики в Карабахском экономическом районе, успешно продолжаются. Об этом заявляет Министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, обезврежены боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения формирований вооруженных сил Армении.