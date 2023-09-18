Согласно информации, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о нынешней ситуации в Карабах ском регионе Азербайджана.

Во вторник, 19 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Глава азербайджанского государства отметил факты установки диверсионно-разведывательными группами формирований вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана мин с целью террора, в результате чего погибли гражданские лица и сотрудники полиции, а также обстрела подразделений азербайджанской армии из минометов и разнокалиберного стрелкового оружия.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эти действия, в том числе проведение 9 сентября так называемых «президентских выборов» в Карабахском регионе Азербайджана, являются продолжением целенаправленных провокаций со стороны Армении и созданного и поддерживаемого ею так называемого сепаратистского образования против суверенитета Азербайджана.

Президент Азербайджана заявил, что для пресечения подобных провокационных и подстрекательских действий Азербайджан был вынужден начать в регионе антитеррористические мероприятия локального характера.

Глава азербайджанского государства подчеркнул, что в ходе проведения антитеррористических мероприятий гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целью, уничтожаются только легитимные военные цели.

Было доведено до внимания, что Администрация президента Азербайджана несколько раз приглашала представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана, к диалогу для обсуждения вопросов реинтеграции, однако они отказывались, тем не менее в ходе продолжения антитеррористических мероприятий локального характера они вновь были приглашены к диалогу. Глава государства заявил, что антитеррористические мероприятия будут остановлены, если оружие будет сложено и формирования вооруженных сил Армении - разоружены.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, призвал к достижению прекращения огня и заявил, что США поддерживают прямой диалог между Баку и представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе.