В рамках мероприятий, проводимых Вооруженными силами Азербайджана, нейтрализуются лишь легитимные военные объекты, никакие гражданские лица или гражданские объекты ни в коем случае не являются целью, сказал на брифинге глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.

«Соединения вооруженных сил Армении, у которых заканчиваются боеприпасы, покидают долговременные фортификационные сооружения и переформировываются в населенных пунктах, одновременно пытаясь привлечь на боевые позиции мирное население Карабахского региона путем принудительного вооружения. Еще раз призываем соединения вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, сложить оружие и сдаться. Заявляем, только в этом случае антитеррористические меры будут прекращены», - сказал Эйвазов.

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана отметил, что в ходе проведенных мероприятий 6 боевых автомобилей марки «Урал» ВС Армении, в которых находились минометные снаряды и 4 миномета, были перехвачены в качестве трофеев подразделениями Вооруженных сил Азербайджана.