Минобороны: У армянских войск иссякают боеприпасы обновлено 10:32; видео
В рамках мероприятий, проводимых Вооруженными силами Азербайджана, нейтрализуются лишь легитимные военные объекты, никакие гражданские лица или гражданские объекты ни в коем случае не являются целью, сказал на брифинге глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.
«Соединения вооруженных сил Армении, у которых заканчиваются боеприпасы, покидают долговременные фортификационные сооружения и переформировываются в населенных пунктах, одновременно пытаясь привлечь на боевые позиции мирное население Карабахского региона путем принудительного вооружения. Еще раз призываем соединения вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, сложить оружие и сдаться. Заявляем, только в этом случае антитеррористические меры будут прекращены», - сказал Эйвазов.
Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана отметил, что в ходе проведенных мероприятий 6 боевых автомобилей марки «Урал» ВС Армении, в которых находились минометные снаряды и 4 миномета, были перехвачены в качестве трофеев подразделениями Вооруженных сил Азербайджана.
*** 10:17
ВС Армении, принудительно вооружая население в Карабахе, пытаются привлекать их на боевые позиции, сказал на брифинге глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.
По его словам, ВС Азербайджана в настоящее время продолжают локальные антитеррористические мероприятия: "Текущая ситуация находится под контролем наших подразделений. В дальнейшем общественности будет регулярно предоставляться дополнительная информация".
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Министерство обороны Азербайджана проводит брифинг. На брифинге предоставляется информация о проводимых Азербайджаном локальных антитеррористических мероприятиях.