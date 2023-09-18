Байден собрал за одним столом лидеров стран Центральной Азии

В заявлении администрации говорится, что президенты «обсудили ряд вопросов, включая безопасность, торговлю и инвестиции, региональные взаимосвязи, необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также текущие реформы для улучшения управления и верховенства закона».

Президент США Джо Байден встретился накануне с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на первом президентском саммите в формате С5+1. «Голос Америки» со ссылкой на сообщение Белого дома пишет, что встреча состоялась в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Джо Байден поделился с коллегами взглядами на то, как США и страны Центральной Азии «могут работать вместе для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания стран Центральной Азии, а также для защиты прав человека» в рамках партнерства C5+1. Байден также поблагодарил глав центральноазиатских государств за «партнерский подход в решении проблем региональной безопасности и заявил о своей приверженности продолжению сотрудничества по вопросам обеспечения безопасности границ, борьбы с терроризмом и правоохранительной деятельности».

На саммите также обсуждалось создание более благоприятной деловой среды для торговли и инвестиций путем создания бизнес-платформы частного сектора, которая будет дополнять дипломатическую платформу C5+1.

Агентство США по международному развитию (USAID) проведет в октябре в Центральной Азии министерское совещание по региональным взаимосвязям в формате C5+1 для обсуждения конкретных действий, которые будут способствовать устойчивому экономическому развитию. США также предложили в рамках формата С5+1 начать диалог о добыче полезных ископаемых для освоения огромных минеральных богатств Центральной Азии. Эти усилия являются частью продолжающейся поддержки США по привлечению инвестиций и развития Транскаспийского торгового пути с помощью Партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям, которое поможет облегчить региональную экономическую интеграцию и устойчивость.

C5+1 – платформа для совместных действий по решению общих проблем Соединенных Штатов и пяти государств Центральной Азии. Она дополняет двусторонние отношения в регионе, особенно в сферах, в которых региональный подход может дать относительные преимущества.