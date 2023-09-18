Кампания «Шеш-Гоша» от Kontakt завершилась крупными выигрышами

7 человек, принявших участие в финале, бросили кости в борьбе за получение последнего в нашем акции электромобиля Volksvagen ID.4. Несмотря на то что финалисты были очень близки к получению электромобиля с комбинациями 4/1, 4/1, 2/1, 6/1, 6/5, 4/3 и 5/2, они не смогли бросить «шеш-гоша» (две шестерки) и ушли с выигрышем в размере 100% от стоимости приобретенного ими товара.

Отметим, что с момента начала кампании – с июня по сегодняшний день – десятки тысяч клиентов, пришедших в магазины сети, смогли вернуть до 100% от стоимости приобретаемого ими товара. В целом в рамках кампании был получен выигрыш в размере 589 263 манатов.

Помимо этого, два самых удачливых участника кампании получили суперприз – электромобиль Volkswagen ID, ставший большой радостью как для них самих, так и для их семей.

Так, жительница Габалинского района Гюляра Джалалова, ставшая первым победителем, для участия в розыгрыше приехала в Баку на такси, а вернулась домой с собственным автомобилем.

«Я постоянный клиент сети магазинов Kontakt. Ранее я приобретала в Kontakt посудомоечную машину, утюг, сковороду и многое другое. На этот раз я покупала дочери холодильник в приданое. Я помолилась и 3 раза бросила «шеш» (шестерку), а в финале – «шеш-гоша» (две шестерки). Я и подумать не могла, что выиграю автомобиль. Мои молитвы были услышаны. Автомобиль стал большой радостью для нашей семьи. Использовать его мы также будем всей семьей».

Еще одним счастливым обладателем электромобиля стал житель Баку Эльвин Гасанов. Он пришел в магазин «Айна Султанова», чтобы купить PlayStation 5, и получил путевку в финал недели, как и Гюляра ханум. А в финале, бросив «шеш-гоша», его друг выиграл для него электромобиль.

«Я пришел в филиал магазина Kontakt «Айна Султанова» для приобретения игровой консоли PlayStation 5. Со мной был мой друг. Он и бросил кости вместо меня. Я так счастлив. Водить этот автомобиль мы с другом будем по очереди».

Чтобы быть в курсе будущих кампаний, свяжитесь с колл-центром по номеру *6060 или подпишитесь на страницы сети магазинов Kontakt в социальных сетях!