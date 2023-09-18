Перехвачен армянский беспилотник фото
Министерство обороны Азербайджана заявляет о перехвате квадрокоптера вооруженных сил Армении.
Согласно сообщению оборонного ведомства, 20 сентября примерно в 10:00 квадрокоптер, принадлежащий формированиям вооруженных сил Армении, предпринял попытку осуществить полет над позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского района.
В результате бдительности подразделений азербайджанской армии квадрокоптер был обнаружен и посажен специальными техническими средствами, отметили в оборонном ведомстве.