Заявления армянской прессы о том, что ВС Азербайджана якобы обстреляли населенный пункт Агдере, не имеют под собой никаких оснований и являются фейком, заявили в Минобороны Азербайджана.

«Категорически опровергаем эту дезинформацию, распространенную армянской стороной», - заявили в ведомстве.

В Минобороны также назвали дезинформацией сведения о том, что якобы азербайджанские военные обстреляли гражданскую колонну, которую сопровождали российские миротворцы. «Распространенная в некоторых армянских социальных сетях информация об обстреле вооруженными силами Азербайджана гражданской колонны, двигающейся в сопровождении российского миротворческого контингента по Лачинской дороге, не имеет под собой никаких оснований и является дезинформацией. Мы категорически отвергаем данное необоснованное утверждение», - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что азербайджанская сторона взаимодействует с российским миротворческим контингентом в Карабахе, чтобы РМК могли выполнять свои функции.