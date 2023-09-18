Всю ночь Шуша находилась под обстрелом

Прошлой ночью город Шуша подвергся обстрелу из крупнокалиберного оружия и минометов. Об этом старший прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Кянан Зейналов заявил 20 сентября на брифинге в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе.

По его словам, в результате были повреждены стратегические объекты, возникли перебои в освещении города Шуша: «Все это еще раз свидетельствует, что вооруженные силы Армении продолжают совершать террористические деяния против мирного населения. В связи с указанными фактами Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия».

Зейналов отметил, что в результате обстрелов армянских военных вчера погиб один гражданский в городе Шуша. Кроме этого, еще один гражданский получил многочисленные осколочные ранения в результате обстрела Агдамского района.

«По всем этим фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следственные мероприятия», - добавил Зейналов.