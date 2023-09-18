МВД и Генпрокуратура предупреждают

Около 10 человек, распространявших дезинформацию, были вызваны в Министерство внутренних дел для проведения профилактической беседы, сообщил начальник Управления пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев 20 сентября на совместном брифинге Генпрокуратуры и МВД по антитеррористическим мероприятиям в Карабах е.

По его словам, армяне распространяют дезинформацию в социальных сетях, тем самым пытаясь вызвать пессимизм среди граждан: «Мы предупреждаем наших граждан не поддаваться на несерьезные новости, распространяемые армянской стороной», - сказал Гаджиев.

Как заявил старший прокурор Генпрокуратуры Кянан Зейналов, со вчерашнего дня некоторые пользователи социальных сетей распространяют неточную, несогласованную с официальными госорганами информацию о якобы большом числе погибших с азербайджанской стороны с целью вызвать искусственный ажиотаж.

«Размещение подобной информации, а также непредотвращение распространения подобной информации влечет ответственность. Правоохранительные органы в настоящее время работают координированно и будут предотвращать подобные незаконные действия, виновных привлекут к ответственности», - предупредил он.