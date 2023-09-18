«Высокопоставленные чиновники правительства уже покинули правительственную дачу, мужчины вместе с Николом Пашиняном перебрались в бункер Минобороны… Известно, что семья Никола Пашиняна переехала на дачу на Севане», - пишет армянская газета.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в бункере Министерства обороны, а семья его – на даче, утверждает армянское издание «Грапарак».

* * * 11:35

Армянская оппозиция запланировала на вечер среды новый митинг у здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявил руководитель блока «Мать Армения» Андраник Теванян.

«Предварительно мы приняли решение провести на площади Республики большой митинг в 19:00», — сказал Теванян. По его словам, требуется смена власти в Армении, уход премьера и формирование нового правительства.

Оппозиционер считает, что участие большого числа людей в акциях протеста позволит добиться смены власти без потрясений: «Наша цель — не потрясения, а уход Пашиняна».

Накануне вечером в центре Еревана собрались сотни протестующих. Они требовали отставки Пашиняна, попытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Силовики в ответ применили светошумовые гранаты.