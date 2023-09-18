Обнародован тайный разговор: Кочарян просит Путина о помощи видео
Обнародована запись секретного телефонного разговора экс-президента Армении Роберта Кочаряна с президентом РФ Владимиром Путиным. Информацию об этом распространили армянские СМИ.
В ходе телефонного разговора Кочарян просит обеспечить его выход из происходящих сегодня в Армении политических процессов, поскольку считает себя «заложником в этой ситуации».
September 20, 2023
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