Зеленский анонсировал позитивное решение по ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в США с официальным визитом, в интервью CNN анонсировал позитивное решение по поставкам дальнобойных американских ракет ATACMS.

Зеленский повторил, что Украина стремится получить ракеты большой дальности от США, поставки которых президент Джо Байден все еще рассматривает.

Он отметил, что "для нас будет потерей", если это оружие не будет предоставлено, и это приведет к "большим потерям на поле боя и в других местах".

В то же время украинский лидер анонсировал положительное решение о поставках ATACMS.

"Мы на финишной прямой, я в этом уверен", – сказал Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, в частности, американской Patriot, для защиты гражданского населения.